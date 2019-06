Cile: coalizione di governo ratifica unità dopo polemiche per rimpasto ministri

- La coalizione di governo "Cile Vamos" ha ratificato la sua unità d'intenti dopo le dure polemiche scoppiate nel suo seno a partire dalla decisione del presidente Sebastian Pinera di effettuare sostituzioni al vertice di sei dei 24 ministeri, tra cui i dicasteri degli Esteri e dell'Economia. Lo ha fatto attraverso una riunione dei principali esponenti della maggioranza al termine della quale il portavoce del governo, Cecilia Perez, ha dichiarato che è stato raggiunto un consenso sulla necessità di "voltare pagina". "Speriamo che a partire da questa conversazione che abbiamo avuto, franca, diretta e rispettosa, possiamo continuare ad avanzare su un cammino di unità", ha aggiunto Perez. A mostrarsi insoddisfatta per la decisione del presidente era stata soprattutto l'Unione democratica indipendente, partito conservatore guidato da Jacqueline van Rysselberghe. Rysselberghe non aveva nascosto il fastidio per aver perso il ministero dello Sviluppo sociale guidato da Alfredo Moreno e non è passata inosservata ad ogni modo la sua assenza alla riunione di oggi. (segue) (Abu)