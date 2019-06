Ue: Berlusconi, Italia poco considerata, ne ho parlato con una leader governo europeo

- A margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi, a Milano, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è detto preoccupato per la considerazione dell’Italia in seno all’Unione europea. “Su quaranta deputati europei che sono stati incaricati di lavorare per le materie da inserire nelle varie commissioni di governo, l’Italia ha un solo rappresentante e questo la dice lunga su come oggi sia considerata. Ho parlato questi giorni con una leader del governo europeo, che mi ha chiesto come abbiamo fatto a consegnare il nostro Paese in queste mani”, ha spiegato Berlusconi, che non ha voluto dire chi fosse questa leader. A chi gli ha chiesto se abbia parlato con Angela Merkel, il presidente di Forza Italia ha risposto: “Non le ho parlato, ma penso che la vedrò giovedì a Bruxelles”.(Rem)