Italia-Cina: Conte, nostra fedeltà euro-atlantica è ai massimi livelli

- Interpellato se ci sia una discrepanza tra la sua presenza a Milano alla presentazione del decimo rapporto "Cina 2019", curato da Fondazione Italia-Cina e il viaggio del vicepremier Matteo Salvini negli Stati Uniti d'America, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto: "Nessuna discrepanza - ha puntualizzato il premier - La nostra politica estera è molto chiara e molto lineare. Io sono qui per quanto riguarda la Fondazione Italia-Cina ma sappiate che quando abbiamo sottoscritto il famoso memorandum" sulla nuova Via della Seta "e le varie intese che hanno accompagnato questa intensificazione di rapporti con la Cina, io ho chiarito personalmente con il presidente Trump, in modo chiaro puntuale e diretto quindi non c'è nessuno equivoco. La nostra fedeltà euro-atlantica è confermata ai massimi livelli". (Rem)