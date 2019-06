Bolivia-Perù: traffico merci e corridoio bioceanico al centro del prossimo gabinetto binazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamicizzazione del traffico merci da e per la Bolivia nel porto peruviano di Ilo e i progressi sul progetto del Corridoio ferroviario bioceanico di integrazione. Questi i principali temi che verranno affrontati nel corso del quinto gabinetto binazionale tra Bolivia e Perù, che si svolgerà il 24 ed il 25 giugno prossimi nella città di Ilo, segnala oggi il quotidiano "La Razon". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di La Paz, Diego Pary, che ha sottolineato che il porto peruviano rappresenta "un accesso strategico per rafforzare il commercio boliviano in vista delle nuove sfide che presenta l'obiettivo della crescita economica". "Abbiamo più prodotti da esportare e questi prodotti hanno bisogno di una via d'uscita, Ilo è una possibilità, l'Idrovia Paraguay-Paranà è un'altra", ha aggiunto il ministro boliviano. Pary ha quindi ricordato che nei primi quattro mesi del 2019 è passata per il porto di Ilo una quantità di merci boliviane pari a 25 mila tonnellate, un volume equivalente all'84 per cento di quello transitato in tutto il 2018. (segue) (Abu)