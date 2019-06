Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del progetto per la riqualificazione della Prima Zecca d'ItaliaVia Principe Umberto, 4 (ore 10)- Presentazione delle iniziative promosse da roma capitale per la festa della musica 2019. Partecipano il sindaco di Roma Virginia Raggi, il vcesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo e la presidente della Commissione Cultura Eleonora Guadagno.Museo di Roma, palazzo Braschi, piazza San Pantaleo 10 (ore 12)- L’assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa alla presentazione del Progetto per la riqualificazione della prima Zecca d'Italia.via Principe Umberto 4 (ore 10)- L’assessore al personale Antonio De Santis interviene alla presentazione della relazione sull'attività svolta nel 2018 dal Presidente della Commissione di Garanzia sulla legge nello sciopero nei servizi pubblici essenziali.Sala Koch, Palazzo Madama (ore 11)- L’assessore a Roma Semplice Flavia Marzano interviene al convegno dal titolo "Visionari. HyperPolitics".via della Pisana, 1301 (ore 11:30)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa di Festa della Musica Roma 2019.Museo di Roma a Palazzo Braschi, largo San Pantaleo 10 (ore 12)- L’assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa all'evento "Habito. Dialoghi sul disagio abitativo" .Macro, Sala Cinema, via Nizza 138 (ore 17). Assemblea capitolina.Campidoglio (ore 14) (segue) (Rer)