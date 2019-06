Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla cerimonia per i sei mesi di attività dell'Ospedale dei Castelli.Ariccia, ospedale dei Castelli, via Nettunense (ore 9:30)VARIE- Il consigliere regionale M5s Davide Barillari in qualità di presidente dell’Intergruppo consiliare “Innovazione digitale nella Pubblica amministrazione”, in collaborazione con l’associazione no-profit Visionari, organizza l’evento “Hyper politics-pensare ed agire per la pubblica amministrazione nativa digitale”, che ha l’obiettivo approfondire l’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione, le tecnologie emergenti, le opportunità e i nuovi servizi digitali per i cittadini.Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana,1301 (ore 9:30)- Inaugurazione del raccordo stradale per i mezzi di soccorso e presentazione del libro “L’Ospedale dei Castelli. Un viaggio tra competenze, professionalità ed emozioni”, a cura di Narciso Mostarda. Interventi Felice Barela, Presidente Universitá Campus Bio-medico, Giuseppe Novelli, Rettore Università Tor Vergata, Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio, Narciso Mostarda, Direttore generale della Asl Roma 6, Alessio D’Amato, Assessore regionale alla Sanità e all’Integrazione sociosanitaria.Ariccia, ospedale dei Castelli, via Nettunense km 11,5 (ore 9:30)- L'iniziativa “L’orto solidale” grazie al quale oltre 50 bambini provenienti dalle baraccopoli e dalle occupazioni di Roma potranno avvicinarsi al mondo dell'agricoltura biologica e conoscere gli animali da cortile. I piccoli in questi giorni stanno prendendo parte al campo estivo "Bambini al centro", presso via Columella, promosso dall'associazione Medicina solidale e dal centro Oratori Romani con il sostegno di McDonald's e Comunità e Servizi srl.Ad accogliere i bambini: Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale, Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina Solidale e David Lo Bascio, presidente del Centro Oratori Romani.Isola Solidale, via Ardeatina, 930 (ore 9:30) (segue) (Rer)