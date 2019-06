Olimpiadi 2026: Conte, Losanna? Dobbiamo cercare di farcela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo cercare di farcela". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto a margine della presentazione a Milano del rapporto "Cina 2019", realizzato dalla Fondazione Italia-Cina a chi gli chiedeva se sarà a Losanna, in Svizzera, il prossimo 24 giugno, giorno in cui si terrà la votazione del Cio per assegnare le Olimpiadi Invernali del 2026 che vede la candidatura italiana di Milano-Cortina opposta a quella svedese di Stoccolma-Are. (Rem)