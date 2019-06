Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Conferenza stampa “Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma” organizzata dall’Ail.Biblioteca Angelica, piazza di Sant’Agostino, 8 (ore 11:30)- Riapertura del Museo Storico dei Bersaglieri alla presenza di autorità civili e militari all’interno della Porta, nel cortile dell’edificio michelangiolesco, seguirà alle 19.30 un concerto della Fanfara Bersaglieri “Nulli Secundus” di Roma Capitale aperto al pubblico.Museo storico dei Bersaglieri (ore 11:30)- Iniziativa pubblica sull’emergenza rifiuti promossa dal Municipio Roma VIII.Sede Municipio Roma VIII, via Benedetto Croce, 50 (ore 17)- Presentazione della rinnovata veste grafica e della direzione del giornale on-line “Lazio sociale-Europa sociale, la nuova testata giornalistica dedicata al sociale e al terzo settore.L'appuntamento sarà accomunato alla presentazione della associazione amica Lazio Turismo, una organizzazione che collega molteplici categorie degli operatori dell'ospitalità del territorio regionale.Borgo Ripa, Lungotevere Ripa 3 (ore 18)- Andrea Riccardi e padre Jacques Mourad a colloquio sul libro "Un monaco in ostaggio: la lotta per la pace di un prigioniero dei jihadisti".Sala Benedetto XIII del complesso del San Gallicano, via di San Gallicano 25 (ore 18) (Rer)