As Roma: Berlusconi, non posso entrare in casa d’altri

Milano, 17 giu 19:52 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, non ha voluto commentare l'addio di Francesco Totti alla Roma. "Non posso entrare in casa d'altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio", ha risposto ai giornalisti a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Milano. (Rem)