Brasile: Bolsonaro annuncia licenziamento direttore Poste "si comporta da sindacalista"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato il licenziamento del direttore delle Poste (Correio), generale Juarez Aparecido de Paula Cunha. "In parlamento ha agito come un sindacalista", ha affermato il capo di stato nel corso di un incontro con i giornalisti. Lo scorso 5 giugno, il presidente delle Poste era stato convocato in parlamento perché riferisse sulla situazione dell'azienda. In quell'occasione si era detto contrario alla privatizzazione, in contrasto con la linea adottata dal presidente e dal governo favorevole alla vendita della società statale. Il generale era stato nominato alla guida delle poste dal governo di Michel Temer. Nel corso della sua gestione era riuscito a invertire i risultati negativi registrati nel 2015 e 2016, facendo registrare utili per 667 milioni di real (152 milioni di euro) nel 2017 (dati 2018 non ancora disponibili). Anche per questo si era detto contrario alla privatizzazione. (Brb)