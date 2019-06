Algeria: Faki (Unione africana), fatti si stanno svolgendo secondo la Costituzione

- I fatti avvenuti in Algeria dopo le dimissioni lo scorso 2 aprile dell’ex capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika si sono sviluppati all’interno del quadro costituzionale. Lo ha detto il capo della commissione dell’Unione africana, Moussa Faki, in un’intervista a “Jeune Afrique”, invitando gli algerini a "lavorare insieme per raggiungere un compromesso ed evitare il caos". "Se ci siamo astenuti dal commentare troppo la situazione in Algeria, è perché la situazione si sta svolgendo in conformità con la Costituzione, che è rispettata dalle diverse parti", ha detto Faki. "La volontà di cambiare è chiaramente espressa dalla gente, ma il caos deve essere evitato", ha concluso. (Ala)