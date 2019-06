Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 18 giugno:COMUNEOre 9.30 - Palzzo Civico: riunione della Giunta.Ore 9.30 - Curia Maxima, Sala Bobbio, Via Corte d'Appello 16: l'assessore Giusta interviene all'apertura del seminario tematico "Lotta alla discriminazione e incitamento all'odio: l'interculturalità è la soluzione?".Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza Capigruppo.Ore 14.30 - Palazzo Civico, salo Orologio: riunione della Commmissione IV (pres.Iaria). Odg: Rendiconto periodico delle attività della Cea.Ore 16.30 - Palazzo Civico, salo Orologio: riunione della Commmissione VI (pres (pres. Mensio). Odg: Risistemazione aree cani e posizionamento telecamere presso i giardini Firpo.Ore 18 - Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6: l'assessora alla Cultura Leon partecipa alla cerimonia 'Blue Engineering R&d Center Nomination'Ore 18.30 - Nuvola Lavazza, via Ancona 11/a: l'assessore al commercio Sacco partecipa all'Assemblea annuale Federmanager (Rpi)