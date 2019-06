Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi, interviene al convegno 'Il trasporto merci su strada in Lombardia'.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, Piazza Citta' di Lombardia1, Ingresso N4, 1° piano (ore 9.30)L'assessore regionali agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni, con delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori interviene a Palazzo Pirelli, al primo degli Infoday per la presentazione dei contenuti del secondo avviso a valere sulla programmazione 2014-2020.Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, piazza Duca d'Aosta 3 (ore 10)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa alla conferenza stampa di presentazione di 'Trame d'autore', Festival internazionale delle drammaturgie in programma dal 13 al 22 settembre.Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2, Chiostro Nina Vinchi (ore 11)L'assessore all'agricoltura Fabio Rolfi interviene alla presentazione Laurea Magistrale in "Food Engineering"Politecnico Milano, aula Magna, piazza Leonardo Da Vinci 32 (ore 11)Gli assessori regionali Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) partecipano alla conferenza stampa di presentazione della 7a edizione della 'Valtellina Wine Trail'.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 11.30)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa ad #AbitareilCambiamento - 15 anni di Housing, l'evento per celebrare l'anniversario delle attività della Fondazione Housing Sociale.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 17.30) (segue) (Rem)