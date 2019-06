Italia-Cina: Bombassei, preoccupa assenza Europa da negoziati sino-americani

- Per il presidente della Fondazione Italia-Cina, Alberto Bombassei, "un'azienda che vuole crescere non può prescindere dal mercato cinese. Anche per questo preoccupa l'assenza dell'Europa nei negoziati in corso tra Cina e Stati Uniti. Noi vediamo come un rischio quello della 'balcanizzazione' nel settore tecnologico oggi globale". Lo ha detto in un passaggio del suo intervento durante la presentazione a Milano del decimo rapporto "Cina 2019", curato dalla Fondazione. "Gli scambi tecnologi - ha aggiunto - sono altamente integrati e non sono assimilabili all'import-export agricolo o a quello dei prodotti di consumo. Se questi scambi tecnologici si fratturano o si arrestano, la loro natura globale può portare a uno shock altrettanto globale simile a quello che la crisi bancaria e finanziaria ci regalò nel 2008". (Rem)