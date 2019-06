Decreto Crescita: De Lorenzis (M5s), vecchi motorini ritargati ora rottamabili per accedere a ecobonus

- Il vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera, Diego De Lorenzis, del Movimento cinque stelle, informa in una nota: "Con l'emendamento al decreto Crescita che estende l'ecobonus a moto di cilindrata maggiore di 11 kw e ai quadricicli leggeri finora esclusi, approvato oggi dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, si potranno rottamare anche i motorini immatricolati prima del 2006, privi di classe di inquinamento". Il primo firmatario dell'emendamento quindi chiarisce: "Per questi veicoli inquinanti, obbligatoriamente ritargati dopo il 2006, si risolve così il problema del mancato riconoscimento da parte del sistema informatico tramite il quale i concessionari accedono ai fondi pubblici previsti dall'incentivo. La nuova norma prevede espressamente che possano essere rottamati i veicoli 'oggetto di ritargatura obbligatoria' superando così l'ostacolo di natura tecnica che si era riscontrato in fase applicativa, perché questi mezzi non avendo una classe inquinante di riferimento non potevano essere riconosciuti dal sistema".(Com)