Milan: Berlusconi, mi manca, quando penso a emozioni che ci ha dato mi commuovo

- L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha ammesso di provare della nostalgia per il club rossonero. “Quando penso al Milan di allora e alle emozioni che ci ha dato - ha detto a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi - la commozione ritorna”. “Con Sacchi - ha aggiunto - la collaborazione presidente-società-allenatore è stata perfetta. Non ricordo una formazione proposta da Sacchi su cui il presidente non fosse d’accordo”. E ai giornalisti che gli chiedevano se gli manchi il Milan, Berlusconi ha confessato: “Sì, devo dire che mi manca”.(Rem)