Juventus: Berlusconi, particolare che Allegri se ne sia andato dopo tutti i campionati vinti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Milano, ha commentato le scelte fatte per la panchina della Juventus. “Non conosco il signor Sarri, non so se è un bene o un male per la Juventus”, ha detto Berlusconi. “Prendo atto - ha aggiunto - che Allegri dopo tutti i campionati che ha vinto in successione sia andato via dalla Juve e questo mi sembra una cosa abbastanza particolare, che non si è verificata tante volte nel calcio nei tempi passati”. (Rem)