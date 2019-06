Comunità ebraica Roma: Ruth Dureghello riconfermata presidente. Gli auguri di Riccardo Pacifici "vittoria non scontata"

- Ruth Dureghello è stata riconfermata presidente della Comunità ebraica di Roma a guida della lista “Per Israele”. Ieri, infatti, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio. "Sono orgoglioso e faccio auguri alla mia amica di sempre. Una vittoria schiacciante e non scontata. Auguri a Dureghello ancora presidente della Comunità Ebraica di Roma", scrive in un tweet Riccardo Pacifici. (Rer)