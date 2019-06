Milano: il M5S sottoscrive l'appello del 'Comitato Atm pubblica'

- Il M5S Milano ha sottoscritto l'appello del 'Comitato Atm Pubblica' per dire no alla privatizzazione del trasporto pubblico milanese: "Come sappiamo, stiamo correndo il rischio di veder privatizzato il trasporto pubblico locale - dichiara la consigliera M5S Patrizia Bedori - Entro il mese di agosto, infatti, il Comune di Milano e l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale si dovranno esprimere sulla proposta pervenuta dall'associazione temporanea di imprese "Milano Next", che intenderebbe prendere in gestione il servizio di trasporto pubblico per i prossimi 15 anni, attraverso lo strumento del project financing, nell'intero bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Azienda Trasporti Milanesi (società interamente controllata dal Comune di Milano) non si propone, però, in questa operazione da sola, bensì assieme a diversi soggetti privati, già quotati in borsa. Che senso ha privatizzare il trasporto pubblico quando possiamo affidarlo direttamente ad Atm, che è stata pagata interamente dai cittadini? Per regalare i dividendi ai privati? Perché, intendiamoci, le società non sono onlus e pretenderanno profitti anziché reinvestire sulla qualità del servizio. Per questo, il M5S Milano è contrario all'ingresso di soggetti privati nel tpl e si augura che anche il Consiglio Comunale si esprimerà in tal senso".(com)