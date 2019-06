Messico: Moody’s riduce previsioni di crescita dall’1,5 all’1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody’s ha ridotto dall’1,5 all’1,2 per cento le stime di crescita dell’economia messicana nel 2019. “Ci aspettiamo un anno difficile per l’economia messicana e prevediamo che la crescita rallenterà all’1,2 per cento nel 2019 (…). Come risultato gli introiti statali potrebbero essere inferiori rispetto a quelli stimati dal governo, il che renderà necessari ulteriori tagli per mantenere l’equilibrio fiscale promesso dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador”, rende noto l’agenzia. Secondo l’istituto finanziario la mancata prevedibilità delle politiche pubbliche sta erodendo la fiducia degli investitori e le prospettive di crescita. (segue) (Mec)