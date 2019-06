Trasporto aereo: Libano, Middle East Airlines ordina quattro Airbus A321XLR

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Middle East Airlines (Mea), compagnia di bandiera del Libano, ha siglato un ordine fermo per quattro A321XLR, diventando così il vettore di lancio dell'ultima evoluzione della famiglia A321neo. Lo riferisce un comunicato stampa di Airbus. L'accordo tra Middle East Airlines e Airbus porta a 15 il totale degli ordini degli aeromobili a corridoio singolo della Famiglia A321neo. Di questi, undici sono A321neo e quattro sono A321XLR, con consegne a partire dal 2020. La Mea utilizzerà l'A321XLR per rafforzare il proprio network in Africa e Asia. Inoltre, a Le Bourget, Airbus Services ha presentato lo sviluppo di una nuova offerta avanzata di Flight Hour Service: "Fhs Powered by Skywise". Questo nuovo servizio introdurrà progressivamente una serie di applicazioni per semplificare e accelerare il processo decisionale, dall'identificazione alla consegna, fino all'installazione dei componenti necessari. Questo porterà valore ai vettori, migliorando, nello specifico, la disponibilità degli aeromobili, ottimizzando al contempo l'utilizzo delle risorse e l'inventario dei componenti. Collegando tutti gli attori dell'aviazione digitale, Fhs Powered by Skywise combinerà le capacità di analisi dei big data con l'esperienza unica dei team globali di Airbus Fhs. Abbattendo i silos, aggregherà in un'unica interfaccia tutte le informazioni necessarie per prendere più velocemente decisioni informate. In particolare, identificherà automaticamente i componenti richiesti e i materiali di consumo associati, assicurerà la selezione dei percorsi logistici ottimali, fornirà il tracciamento in tempo reale e gestirà gli inventari in modo dinamico. Ideata in seguito all’ampio feedback operativo dei vettori, l'offerta continuerà a essere sviluppata a stretto contatto con i clienti, i partner e i fornitori di Airbus Fhs, così da offrire soluzioni digitali end-to-end ai vettori di tutto il mondo. Fhs Powered by Skywise sarà applicabile all'intera famiglia degli aeromobili Airbus. (Com)