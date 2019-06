Decreto crescita: Cominardi (M5s), da oggi gli imprenditori disonesti risponderanno delle loro azioni

- "Troppi, troppi, troppi sono stati negli anni gli imprenditori e i professionisti che si sono trovati in grave difficoltà a causa di debitori spericolati, capaci di vere e proprie condotte criminali: da oggi a pagare le spese di estorsioni, truffe, insolvenze fraudolente e false comunicazioni, ma anche di bancarotte e ricorsi abusivi al credito, saranno solo i diretti responsabili". Così il sottosegretario Claudio Cominardi ha salutato l'approvazione dell'emendamento al Dl crescita con cui, nel caso di un'imputazione per bancarotta fraudolenta, i benefici del "Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti" verranno estesi a molti fornitori di Mercatone Uno: un provvedimento che nei giorni scorsi era stato annunciato anche dal ministro Luigi Di Maio. "Le colpe di pochi imprenditori disonesti – ha sintetizzato Cominardi - non devono ricadere più sui tanti imprenditori e professionisti onesti". (Ren)