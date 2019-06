Rifiuti: Cattaneo e De Corato, in Lombardia prevenzione attraverso 'nuclei ambiente' con le Prefetture

- Gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) sono intervenuti oggi in Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio regionale della Lombardia, in merito all'indagine conoscitiva "stoccaggio e traffico illecito di rifiuti in relazione all'aumento dei casi di incendio e con particolare attenzione alla presenza di organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti". "Regione Lombardia - hanno detto Cattaneo e De Corato - ha promosso con le Prefetture la creazione dei 'Nuclei Ambiente' al fine di prevenire lo stoccaggio, il traffico illecito e gli incendi di rifiuti. In Lombardia sono attualmente attivi nelle Prefetture di Brescia, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese, nelle altre province si e' in attesa di una prima convocazione del 'Nucleo'. Sono presieduti dai prefetti e composti da forze di Polizia, Arpa, Vigili del fuoco, Ats e Polizie Locali. Si sono già svolti incontri presso le Prefetture, come anche decine di controlli agli impianti delle province, il monitoraggio dei capannoni abbandonati e la predisposizione dei piani di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti". "Ricordo inoltre - ha sottolineato l'assessore Cattaneo - che in Lombardia è presente un sistema di gestione dei rifiuti che opera all'interno della legalità e che è decisivo per il funzionamento del nostro sistema economico. La media regionale di raccolta differenziata in Lombardia e' pari al 69,7%, un avvio a recupero di materia pari al 60,9% e un conferimento diretto in discarica pari a solo lo 0,5%. Con questo modello la Lombardia ha potuto attuare gli obiettivi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti che privilegiano il recupero di materia e considerano lo smaltimento in discarica come ultimo destino possibile". "Regione Lombardia - ha concluso l'assessore De Corato - coordina i contenuti dei progetti e si assume l'onere dei costi del personale e della strumentazione necessaria per la loro attuazione. Con il prossimo bando sulle dotazioni strumentali, sara' possibile acquistare anche i droni per controllare più capillarmente il territorio". (com)