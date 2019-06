Italia-Cina: Salvini, a lavoro per verificare problematiche su introduzione tecnologia Huawei

- Il vice premier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha chiarito che il governo “sta lavorando per verificare quali problematiche concrete e problemi e rischi evidenti” ci siano nell’ambito dell’accordo sulla Nuova via della Seta in relazione al bando sull’introduzione della tecnologia Huawei in Italia. Secondo Salvini, parlando alla residenza dell’ambasciatore italiano a Washington, sono necessarie delle “riflessioni” perché “un conto sono i memorandum sull’agroalimentare” mentre un altro sono le “compartecipazioni strategiche, come abbiamo visto in altri paesi”, ha aggiunto il ministro citando come esempio di “cedimento” il porto del Pireo in Grecia. “Su questo ho ribadito a (segretario di Stato) Pompeo che l’atteggiamento dell’Unione europea non aiuta”. Per Salvini, “l’ostinazione dell’Ue sulla via dei vincoli e dei tagli e austerità non aiuta” e per questo, ha rilevato, “ci apprestiamo a trattare da pari a pari con l’Ue senza timori reverenziali”.(Res)