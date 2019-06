Governo: Mulè (FI), vada a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai telegiornali, ha affermato che "il premier Conte ha ragione: gli italiani sono in ansia, agitati e anche un po' angosciati per colpa di questo governo che dell'immobilismo e del pressappochismo ha fatto i suoi cavalli di battaglia. Non passa giorno che non sia scandito da numeri disastrosi: sul lavoro e le crisi aziendali ieri, sul debito e le tasse che aumentano oggi. Un'unica soluzione", ha concluso il parlmentare, "il governo a casa".(Rin)