Decreto crescita: Fassina (SI), emendamento Lega–M5s è scippo a Roma

- “L’emendamento dei relatori di Lega e M5s sul debito dei comuni italiani è esattamente l’opposto di un Salva Roma narrato dalla propaganda della Lega: la realtà è che Roma salva alcuni Comuni italiani. Infatti, le risorse derivanti dalla ristrutturazione dei mutui di Roma Capitale vengono utilizzate per concorrere al pagamento dei mutui di altri comuni. Risorse preziose, in parte legate all’addizionale comunale all’Irpef, la più elevata d’Italia.” Così Stefano Fassina di Sinistra Italiana in commissione Bilancio alla Camera. “È uno scippo grave – prosegue Fassina – fatto a una Capitale ancora considerata come ‘ladrona’, in un contesto di enorme sotto-finanziamento, dove il bilancio del Campidoglio è di circa 1.800 euro all’anno per residente, mentre il corrispondente dato per Milano è di 3.800 euro. Oltre al danno, la Lega con la complicità del M5s compie anche la beffa: nello stesso pacchetto di emendamenti, vengono trasferite risorse aggiuntive al Friuli Venezia Giulia per 400 milioni a carico del bilancio dello Stato. Uno scippo a Roma, raccontato come un ulteriore regalo ai romani”, conclude.(Com)