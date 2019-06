Cultura: Galli su Carlo Cattaneo, grande lombardo, padre del federalismo italiano

- L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli è intervenuto questo pomeriggio a Milano, all'incontro dal titolo 'Cattaneo dopo Cattaneo. 150 anni dopo Carlo Cattaneo e 220 anni dopo Giuseppe Parini', nell'ambito del palinsesto 'Aspettando La Milanesiana', in collaborazione con la Fondazione Corriere della sera. È un dovere e un onore - ha detto Stefano Bruno Galli - nel centocinquantesimo anniversario della morte - celebrare Carlo Cattaneo, un grande lombardo, padre del federalismo italiano. Lo è per me, come assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia e come studioso di federalismo. Lo è in particolare oggi per Regione Lombardia, che ha intrapreso il percorso verso una maggiore autonomia politica e amministrativa, nell'ambito di un regionalismo differenziato. E auspico possa esserlo per ogni lombardo. Cattaneo fu un intellettuale impregnato di razionalismo, unanimemente riconosciuto come la più lucida intelligenza dell'Ottocento italiano, come il massimo saggista dallo stile scarno e mai enfatico e roboante, ma, eccellente espressione dello spirito lombardo, pragmatico, essenziale e acuto, indubbiamente attirato dal rigore scientifico inteso quale metodo privilegiato d'indagine, positivista in tutti i campi del sapere e fiducioso nell'idea di progresso; Cattaneo va celebrato anche come l'unico intellettuale ottocentesco di respiro davvero europeo". "Scriveva Carlo Cattaneo nel 1851 - ha concluso l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - che il federalismo e' 'la teorica della libertà, l'unica possibil teorica della libertà'. L'idea di libertà, sulla quale tanto insiste Cattaneo, s'imponeva davvero come un valore etico e civile, come la pietra fondativa di una nuova cultura politica, presupposto per la costruzione della repubblica, sinonimo di pluralismo e, dunque, garanzia di federalismo. Perché il federalismo era l'unica garanzia possibile, a suo giudizio, affinché potesse affermarsi il principio della libertà. E lo stesso vale ancora oggi. È infatti prerogativa delle idee dei grandi pensatori quella di essere sempre vive e sempre attuali". (com)