Decreto Crescita: Croatti (M5s), grande passo avanti estensione ecobonus per microcar

- Il senatore M5s, Marco Croatti, informa in una nota: "Chi decide di mollare vecchi veicoli inquinanti per rimpiazzarli con altri ibridi o elettrici va aiutato: l'incentivo all'utilizzo di mezzi sostenibili è sempre stato una priorità per il M5s. Quella delle polveri sottili - spiega - è una triste piaga che attanaglia larga parte delle città italiane, grandi e meno grandi, e la notizia arrivata poco fa dell'estensione dell'ecobonus per microcar e ciclomotori va assolutamente nella giusta direzione. Un grande passo, per far sì che chi scegli di muoversi con un mezzo 'green' non debba continuare a sentirsi parte di una riserva indiana. Un contributo del 30 per cento sul prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 3 mila euro, che potrà favorire anche nuovi impulsi economici, oltre a frenare un po' l'inquinamento dilagante sulle nostre strade". (Com)