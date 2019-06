Credito: Germania, Deutsche Bank intende rinunciare al 4 per cento sul patrimonio netto

- Nel quadro del piano di ristrutturazione che presenterà agli investitori a luglio prossimo, Deutsche Bank, principale istituto di credito tedesco che da tempo presenta evidenti criticità, intenderebbe rinunciare all'obiettivo di rendimento del 4 per cento sul patrimonio netto in precedenza fissato per il 2019. È quanto rivelato oggi al quotidiano tedesco “Handelsblatt” da fonti informate sui fatti, che aggiungono come la retromarcia di Deutsche Bank sia “temporanea, perché la ristrutturazione a medio termine permetterà rendimenti più elevati”. “La ristrutturazione costa, anche solo per finanziare il licenziamento dei dipendenti” di Deutsche Bank, scrive “Handelsblatt”. Pertanto, sebbene verranno liberate risorse con la riduzione delle transazioni ad alta intensità di capitale, l'obiettivo di rendimento al 4 per cento non sarà raggiungibile per Deutsche Bank, qualora la ristrutturazione dovesse essere attuata senza che, peraltro, sia necessario un aumento di capitale. (Geb)