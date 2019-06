Russia-Usa: Salvini, su sanzioni servono passi in avanti da entrambe le parti

- Sulla questione delle sanzioni comminate a Mosca dagli Stati Uniti, “servono passi in avanti da entrambe le parti”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, presso la residenza dell’ambasciatore d'Italia a Washington, Armando Varricchio, evidenziando di avere trattato l’argomento durante i colloqui di oggi con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “Abbiamo parlato molto francamente, ci aspettiamo passi in avanti da entrambe le parti, anche dalla Russia”, ha detto Salvini, sottolineando come sia più utile riavvicinare Mosca ai “sistemi e ai valori occidentali” piuttosto che “lasciarla tra le braccia di Pechino e di interessi geopolitici dell’Estremo oriente”. (Res)