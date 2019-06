Roma: Raggi, su Casapound anche Corte Conti ci dà ragione, no a privilegi e illegalità

- “No ai privilegi e all’illegalità. No agli scrocconi. Casapound non può continuare a restare nell’immobile che occupa da 15 anni al centro di Roma”. Così su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi commentando la sentenza della Corte dei Conti sull'immobile occupato da Casapound. “Dopo tanto silenzio, finalmente si è mosso qualcosa – prosegue Raggi –. La Corte dei Conti oggi ci ha dato ragione, condannando alcuni dirigenti dell’Agenzia del demanio e del Miur, che è proprietario dell’immobile di via Napoleone III occupato proprio da Casapound, a risarcire i danni per la mancata riscossione dei canoni di affitto e per omessa disponibilità del bene stesso”. (segue) (Rer)