Roma: Raggi, su Casapound anche Corte Conti ci dà ragione, no a privilegi e illegalità (2)

- “L’occupazione di quell’immobile è una ingiustizia nei confronti di tante famiglie che a Roma attendono l’assegnazione regolare di un appartamento – continua il sindaco nel suo post su Facebook–. Nel corso di questi tre anni ho sollevato la questione in tutte le sedi competenti e a tutti gli organi competenti: al ministero dell’Interno di intervenire sgomberando il palazzo perché il Comune di Roma Capitale non può farlo in quanto non è nelle proprie competenze. Lo scorso gennaio ho scritto al ministero delle Finanze che, attraverso l’Agenzia del demanio, è proprietario del palazzo. Ho fatto di tutto. Non mi sono arresa di fronte a questa ingiustizia ai danni di tutti i romani. Ora finalmente qualcosa si muove. Basta con i privilegi di Casapound che ha causato un danno alle casse dell'erario per 4 milioni e 600 mila euro. Quella somma di denaro impressionante poteva finire nelle casse pubbliche per realizzare opere o servizi ai cittadini. Ora mi aspetto un segnale forte. Un segnale di legalità e di rispetto delle regole che noi romani attendiamo con forza. Che l’immobile ritorni finalmente alla collettività”, conclude la Raggi. (Rer)