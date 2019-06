Fisco: Raduzzi (M5s), diciamo basta a evasione case vacanza e portali online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raphael Raduzzi, deputato del Movimento cinque stelle e relatore del decreto Crescita alla Camera, dichiara in una nota che "è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento" al provvedimento "che introduce sanzioni che vanno da 500 fino a 5.000 euro per i proprietari di case vacanza che evadono il fisco. Saranno considerati responsabili in solido, rispetto agli obblighi di versamento delle imposte sui contratti di locazione di durata breve, anche i soggetti che esercitano 'attività di intermediazione immobiliare tramite portali telematici'. Parliamo, quindi", aggiunge l'esponente pentastellato, "di siti come ad esempio Airbnb o Booking. I portali saranno responsabili anche del versamento dell'imposta di soggiorno per i turisti. Dopo anni di assoluto abbandono, lo Stato va a regolamentare un settore importante e in grande crescita, facendo valere finalmente principi di legalità che consentiranno di avere", conclude Raduzzi, "una concorrenza leale e un'economia sana". (Com)