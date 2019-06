Roma: atleti non vedenti della Polizia penitenziaria in visita speciale ai Musei Vaticani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arte come esperienza per superare limiti e favorire l’inclusione delle persone con disabilità: ha riscosso successo il progetto che ha coinvolto alcuni atleti non vedenti o ipovedenti appartenenti al gruppo sportivo del Corpo della Polizia penitenziaria e diversi ragazzi seguiti dall’Istituto Sant’Alessio di Roma. L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione con Musei Vaticani e Athletica Vaticana, associazione sportiva con sede nello Stato Città del Vaticano, ha permesso agli atleti paralimpici e ai ragazzi non vedenti di svolgere una visita “speciale” e di apprezzare molti dei capolavori più conosciuti e ammirati tra quelli custoditi in Vaticano. Grazie alle descrizioni delle guide del museo e a un innovativo percorso tattile plurisensoriale, i campioni dello sport e i giovanissimi non vedenti hanno potuto godere appieno della bellezza della Pietà di Michelangelo, di cui è stata prodotta una perfetta riproduzione da parte di esperti restauratori. Di altre opere, invece, è stato possibile toccare e ammirare l’originale. A esprimere gratitudine e apprezzamento per la possibilità offerta agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria è stata Annalisa Minetti, medaglia di bronzo nei 1500 metri T11-T12 alle Paralimpiadi di Londra nel 2012: “Grazie alla Fiamme Azzurre e ai Musei Vaticani per l’attenzione nei nostri confronti e soprattutto per averci permesso di comprendere, con il nostro metodo e nonostante le nostre difficoltà, le bellezze della storia. Hanno fatto in modo che il nostro problema diventasse una risorsa. Il progetto ha rappresentato un grandissimo segnale di civiltà”. (segue) (Ren)