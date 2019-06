Roma: atleti non vedenti della Polizia penitenziaria in visita speciale ai Musei Vaticani (2)

- Alla visita ha preso parte anche l’ispettore capo Francesco Calabrò, coordinatore della sezione Sport paralimpici: “E stata una giornata emozionante. I nostri atleti e i ragazzi del Sant’Alessio toccando, accarezzando, le opere hanno colto tutta la meraviglia di questi capolavori. Uno dei partecipanti più giovani da un particolare della figura di Gesù Cristo, la mano destra che tocca una delle pieghe della veste della Madonna, è riuscito a ricostruire e immaginare l’intera composizione della Pietà di Michelangelo, cogliendo come quel corpo ormai esangue fosse in grado ancora di esprimere una qualche forma di vitalità. Sfruttando il tatto ha colto ogni aspetto del gruppo scultoreo, forse ancor di più di quanto non riusciamo a fare noi dotati della vista”. Un altro momento suggestivo del tour è stato vissuto all’interno della Cappella Sistina. Grazie al racconto della storia degli affreschi e alla dettagliata descrizione, in particolare, del Giudizio Universale da parte dei dipendenti specializzati messi a disposizione dalla direzione dei Musei Vaticani gli atleti hanno apprezzato tutta la meraviglia dell’opera pittorica del Buonarroti. Per il Corpo della Polizia Penitenziaria hanno partecipato all’iniziativa, oltra ad Annalisa Minetti, Oney Tapia, Niccolò Pirosu, Flavio Soriano, Stefania Caccamo, Fabrizio Cusanno e Giovanni Pili D’ottavio. L’obiettivo per il futuro, come ha detto Calabrò, è replicare iniziative simili: “Visto il successo del progetto e la risposta di tutti quelli che sono stati coinvolti, contiamo di realizzare altri progetti basati sulla fruizione artistica e sulla pratica sportiva, in modo da far vivere quest’esperienza a molti altri atleti e bambini con disabilità”. (Ren)