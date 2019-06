Venezuela: Salvini, sostenere Maduro “non è utile a nessuno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, “non è utile a nessuno”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla residenza dell’ambasciatore italiano a Washington, a chi gli chiedeva della posizione del governo sulla crisi in Venezuela sottolineando che “fosse stato per me (Guaidò) sarebbe già stato riconosciuto”. Per Salvini, “anche solo lontanamente sostenere un criminale come Maduro non serve a nessuno, non è utile a nessuno”.(Res)