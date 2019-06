Fisco: Brunetta (FI), Salvini cavalca politiche di deficit da uscita dall'euro

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma in una nota che "Salvini prende in giro i suoi elettori ogni volta che dice 'avanti con la Flat tax e avanti con questo governo'. Già prima che il bilancio dello Stato venisse appesantito con il reddito di cittadinanza, il programma di centrodestra prevedeva in modo chiaro la imprescindibilità di cospicue entrate dalla pace fiscale per finanziare la fase di avvio della Flat tax. Siccome con l’ottusità ideologica dei cinque Stelle questa cosa non può succedere", continua il parlamentare, "Salvini cavalca politiche di deficit da uscita dall’euro. Ed è così che stanno le cose: mentre con un governo di centrodestra la Flat tax può essere avviata in un contesto di tenuta del dialogo con l’Europa, con questo governo è invece più facile che l’Italia si ritrovi fuori dall’euro piuttosto che la Flat tax", conclude Brunetta, "faccia il proprio ingresso in Italia".(Com)