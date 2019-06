Ue: a Consiglio esteri anche Venezuela e legge Helms-Burton

- Al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, tenuto oggi, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e i ministri degli Esteri hanno discusso le questioni più urgenti nell'agenda internazionale, tra cui il Venezuela. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue, che ha spiegato come i ministri abbiano espresso la loro preoccupazione sul deterioramento della situazione politica e umanitaria nel paese. I presenti hanno ribadito il loro sostegno a una soluzione politica e negoziata alla crisi in corso, nel quadro della costituzione venezuelana, in grado di portare a elezioni presidenziali libere, giuste e credibili. (segue) (Beb)