Ue: a Consiglio esteri anche Venezuela e legge Helms-Burton (2)

- L'Alto rappresentante e i ministri degli Esteri hanno fatto riferimento all'attivazione da parte degli Stati Uniti della legge Helms-Burton (Libertad) del 1996, che inasprisce l'embargo contro Cuba perché penalizza le organizzazioni internazionali e le imprese straniere che hanno affari con l'isola. Le parti hanno sottolineato l'impegno dell'Ue a proteggere le proprie imprese e attingere a tutte le misure appropriate per affrontare gli effetti della legge, anche in relazione ai diritti dell'Ue nell'Organizzazione mondiale del commercio e attraverso l'uso dello statuto di blocco dell'Ue. In agenda anche la situazione in Moldova, in seguito alla formazione del nuovo governo. Nel Consiglio è stata ribadita la disponibilità dell'Ue a lavorare con un governo impegnato nella riforma, sulla base dell'accordo di associazione Ue-Moldavia. (segue) (Beb)