Ue: a Consiglio esteri anche Venezuela e legge Helms-Burton (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri hanno avuto uno scambio di opinioni con il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, facendo il punto sugli ultimi sviluppi nella regione, tra cui la Siria, le tensioni nella regione del Golfo e le prospettive per il processo di pace in Medio Oriente. "Un'escalation militare nella regione del Golfo sarebbe estremamente pericolosa, per chiunque nella regione, per l'Europa e per il resto del mondo. Chiediamo il massimo controllo e la riduzione della tensione, poiché crediamo che questo sia nell'interesse di tutti", ha detto Mogherini in conferenza stampa. (Beb)