Iran: Salvini, nessun rapporto con chi vuole cancellare Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione italiana sull’Iran “è già cambiata”, in quanto non si possono avere relazioni normali con “chi vuole cancellare Israele dalla faccia delle terra”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla residenza dell’ambasciatore italiano a Washington. “Siamo nel 2019, nessuno si può permettere di dire che vuole cancellar un altro Stato dalla faccia della terra e mi riferisco ad Israele”, ha spiegato Salvini, secondo cui “fino a che rimane anche solo un lontano sospetto di una volontà di questo genere non è possibile avere relazioni normali” con l’Iran. Interrogato su un eventuale colloquio oggi con il segretario di Stato Usa, Mike Pomepo, sulle prove di una presunta responsabilità del regime di Teheran negli attacchi alle due petroliere nel Golfo dell’Oman, Salvini ha aggiunto: “Non siamo entrati nel merito, ma ci siamo detti delle cose che teniamo tra di noi”.(Res)