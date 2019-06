Giustizia: Berlusconi su Csm, situazione che denuncio da 30 anni

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Milano, ha commentato il caso Csm: “È qualcosa che ci ha preoccupato in questi ultimi 30 anni. L’Italia non è stata e non è ancora una vera democrazia, perché quando la magistratura - che non è un potere dello Stato, ma un suo ordine - si sovrappone ai poteri dello Stato, non è più uno Stato democratico”, ha detto Berlusconi. “Credo che oggi - ha aggiunto - tutti i partiti politici e tutti gli italiani debbano prendere atto che la situazione è quella che io avevo denunciato continuativamente durante la mia persecuzione giudiziaria”. (Rem)