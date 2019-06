Libia: Salvini, serve soluzione pacifica e non “unico vincitore” come vuole Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia il governo sostiene una soluzione pacifica senza un “unico vincitore” e non come vuole la Francia. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla residenza dell’ambasciatore italiano a Washington. “Sosteniamo una soluzione pacifica che non prevede che ci sia un solo vincitore e un solo sconfitto ma che si siedano tutte le parti attorno al tavolo”, ha rilevato Salvini, secondo cui “qualcuno soprattutto in Europa ,penso ai francesi, riteneva che un intervento di Haftar sarebbe stato risolutivo”. Il ministro ha citato “l’esempio di Misurata” come “soluzione di equilibrio”.(Res)