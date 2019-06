Difesa: Salvini su F-35, accordi non si possono rimandare

- In merito agli accordi sottoscritti tra Italia e Stati Uniti per la fornitura dei velivoli militari F-35, “non si possono più rimandare”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, presso la residenza dell’ambasciatore d'Italia a Washington, Armando Varricchio. “Dal mio punto di vista gli accordi sottoscritti non si possono rimandare e quindi investire in ricerca e collaborazione oltretutto coinvolgendo forza lavoro italiana è utile e sano”, ha affermato Salvini.(Res)