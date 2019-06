Mediaset: Berlusconi, avviata a essere tv attiva nei principali paesi europei

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Milano, ha commentato le operazioni di Mediaset sul mercato spagnolo e tedesco. Ai giornalisti che gli chiedevano se il Biscione abbia così trovato la strada per il consolidamento europeo, Berlusconi ha risposto: “Speriamo, perché oggi tutto è globale. Tutto va al di là dell’ambito nazionale. E quindi anche Mediaset si è avviata in questa direzione, per poter essere una televisione che agisce nei principali paesi europei: Italia, Spagna, Germania e Francia”. E a chi gli ha domandato se i suoi figli lo abbiano interpellato sull’operazione, il presidente ha risposto: “I miei figli ogni tanto si rivolgono al papà perché gli riconoscono un’esperienza che vale la pena di tenere in considerazione e di sfruttare”. (Rem)