Amministrative Sardegna: Berlusconi, centrodestra unito è anima del Paese

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi ha commentato i risultati delle elezioni amministrative in Sardegna: “Si dimostra ancora una volta quello che si è dimostrato in tutte le elezioni successive a quelle nazionali, vale a dire che il centrodestra unito è l'anima del Paese. E che vince sempre le elezioni anche con buoni candidati capaci di dare affidamento per un buon governo negli anni successivi”, ha detto Berlusconi. (Rem)