Torino: Appendino su locandine No Ztl, nessuna volontà di censurare protesta (3)

- Fabrizio Ricca (Lega): "La nuova Giunta regionale farà di tutto per abolire l’abominio di questo piano disegnato dalla Giunta Appendino. I vigili fanno il loro mestiere. Il problema è chi li ha mandati, e in base a quali priorità, per controllare i timbri sulle locandine. Chi vive la città sa che, probabilmente, la polizia municipale farebbe più comodo in altre situazioni". Osvaldo Napoli (FI): "Con tutti i problemi di questa città andiamo a discutere dei bollini sui volantini in qualche vetrina? Massima solidarietà a tutti i vigili urbani ma è ridicolo quanto è successo": Damiano Carretto (M5S): "Prendo atto delle prime dichiarazioni dell’assessore regionale Ricca, che afferma di volere avvelenare i torinesi, togliendo i blocchi alle auto. A Torino muoiono ogni anno 800 persone per lo smog: mi auguro che la Giunta Cirio pesi le sue scelte politiche di conseguenza". Federico Mensio (M5S): "Apprendo oggi che la Regione Piemonte tornerà indietro su quello che è stato fatto per salvaguardare l’ambiente. Mi auguro però acquisti anche le nuove divise per la Polizia Municipale di tutta la regione. Nella replica, la sindaca Appendino, ribadendo quanto già detto in precedenza, ha evidenziato la necessità di rivedere un regolamento legato alle affissioni di locandine che risale a molti anni fa". (Rpi)