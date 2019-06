Sicurezza: Israele e Banca mondiale insieme per promuovere digitalizzazione

- Israele è entrata a far parte della Digital Development Partnership della Banca mondiale per promuovere la digitalizzazione e la sicurezza cibernetica. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. In tal modo, lo Stato ebraico siederà per la prima volta con gli sviluppatori di Giappone, Regno Unito, Finlandia, Danimarca e Norvegia e con l’associazione degli operatori Gsm per fornire assistenza nei paesi dell’Africa, dell’America Latina, dell’Europa orientale e dell’Asia sulla sicurezza cibernetica. Nel quadro dell’accordo, Israele contribuirà con un milione di dollari a favore del fondo fiduciario per accedere alle informazioni condivise. Parallelamente, Israele consentirà a imprenditori e accademici di condividere le loro conoscenze per i paesi sviluppatori. (Res)