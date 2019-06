Albania-Nord Macedonia: Mogherini, ribadita a ministri Esteri mia posizione su avvio negoziati Ue (2)

- "I due paesi sono pronti. Le conseguenze di non farlo avrebbe conseguenze importanti non soltanto per la la motivazione dei popoli di quei due paesi, ma anche in un contesto più ampio di cooperazione e sicurezza regionale nonché per quanto riguarda la credibilità del processo di avvicinamento dei Balcani occidentali all'Ue", ha aggiunto. "Nella strategia globale affermiamo che l'Ue disponde di uno strumento unico nella regione dei Balcani occidentali, paesi europei già all'interno delle frontiere dell'Ue. Nessuno di questi paesi si trova lungo i confini esterni dell'Ue. Sono come una bolla in seno al territorio dell'Ue ed è nostro interesse integrarli nella famiglia dell'Ue. Noi dobbiamo garantire a questi paesi la credibilità del processo, non dico di ampliamento, bensì di riunificazione del continente", ha spiegato. (segue) (Beb)