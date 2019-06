Albania-Nord Macedonia: Mogherini, ribadita a ministri Esteri mia posizione su avvio negoziati Ue (3)

- "Se non lo facciamo, rinunciamo all'uso di quello che è il nostro strumento più efficace per la gestione della stabilità, della pace, delle frontiere comuni, lo sviluppo economico, la creazione di lavoro, di sviluppo, di crescita per i giovani e le generazioni future. Quindi è uno strumento di pace e di stabilità e spero che gli paesi membri capiscano bene la posta in gioco. Il tempo a disposizione non è irrilevante: in seno all'Ue ci sono precise scadenze elettorali come nei Balcani, quindi è anche un problema di tempo. Spero che i paesi membri si rendano conto qual è il problema e l'interesse di questo processo", ha concluso. (Beb)